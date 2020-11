La hausse des cas de COVID-19 causée par l’Halloween?

Les cas confirmés de COVID-19 ont augmenté au cours des derniers jours au Québec, et plus précisément en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, où 288 cas ont été rapportés au cours des trois derniers jours.

Cette hausse pourrait être liée à la fête de l'Halloween qui s’est déroulée il y a un peu plus d’une semaine. C’est du moins l’un des scénarios envisagés par la santé publique régionale pour expliquer la hausse récente des cas.

Si de nombreux citoyens ont fait preuve de créativité afin de respecter les mesures sanitaires, en remettant les friandises à deux mètres par exemple, des rassemblements ont toutefois été constatés le 31 octobre dernier.

La police de Trois-Rivières a dû intervenir à une douzaine de reprises pour des rassemblements. Huit personnes ont reçu des constats d'infractions salés.

Une semaine précisément après l’Halloween, soit samedi, 1 397 nouvelles infections étaient enregistrées, un des bilans les plus importants des dernières semaines.

Le bilan de dimanche a fait état d’une hausse marquée des hospitalisations avec 13 personnes supplémentaires admises.

Lundi, le Québec rapportait 1169 cas de plus de COVID-19 et 15 décès.