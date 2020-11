Le CH, l’équipe la plus améliorée

Le Canadien de Montréal est l’équipe qui s’est le plus améliorée au cours de l’actuelle saison morte, selon les joueurs de la Ligue nationale (LNH) ayant répondu à un sondage dont les résultats ont été diffusés mardi.

Au cours de ce coup de sonde réalisé par le site The Athletic auprès de 34 joueurs évoluant pour 12 équipes différentes, le Tricolore a obtenu six votes. Les Sabres de Buffalo et l’Avalanche du Colorado ont été choisis quatre fois, tandis que les Red Wings de Detroit, les Maple Leafs de Toronto et les Golden Knights de Vegas ont été nommés à trois reprises.

Rappelons que le directeur général du CH, Marc Bergevin, a obtenu dans une transaction avec les Blue Jackets de Columbus l’attaquant Josh Anderson en retour de Max Domi avant de lui octroyer un contrat de sept saisons. Il a effectué une manœuvre semblable pour acquérir le gardien Jake Allen, des Blues de St. Louis.

Puis, il a complété ses emplettes sur le marché des joueurs autonomes en ajoutant l’attaquant Tyler Toffoli pour les quatre prochaines années. Précédemment, le DG avait obtenu les droits sur l’arrière Joel Edmundson, à qui il a octroyé un pacte d’une durée identique.

Bien qu’il ait profité d’un format à 24 équipes pour les séries éliminatoires pour prolonger sa saison 2019-2020 de 10 parties cet été, le Canadien a terminé au 12e rang de l’Association de l’Est en vertu d’une fiche de 31-31-9 en 71 parties.

Dans des circonstances normales, le club montréalais aurait raté les éliminatoires pour une troisième saison consécutive.

Un chandail bleu pour le Canadien?

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé mardi un aperçu des chandails rétros que l'on pourra voir prochainement.

Plusieurs croient que le chandail représentant l'année 1977, majoritairement bleu avec un peu de rouge, est aux couleurs du Canadien de Montréal.

«Je ne peux rien dévoiler aujourd’hui malheureusement. Mais il y aura quelque chose cette année, avait avoué le propriétaire du CH, Geoff Molson la semaine dernière à la chaîne TVA Sports.

«Est-ce qu’il y aura un troisième chandail permanent? Non. Mais on va voir quelque chose de très intéressant et j’ai hâte de voir la réaction de nos partisans. J’ai toujours pensé que ce serait une bonne chose pour nous que d’avoir un troisième chandail qui est unique et qu’on peut porter de temps en temps contre les autres équipes.»