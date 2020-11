Le retrait d’un épisode de «La Petite vie» créera de l’autocensure chez les créateurs, selon Martin Petit

Le créateur Martin Petit estime que retirer un épisode de La Petite Vie mettant en scène un personnage africain joué par Normand Brathwaite est un choix qui va à l’encontre de la liberté d’expression.

« Je trouve que c’est un mauvais calcul. C’est basé sur une plainte. Ça entache toute la crédibilité d’une institution. On ne sait même pas si c’est une plainte ou un commentaire et on retire une œuvre en prévention en se disant que les mentalités ont changé en 25 ans », lance Martin Petit en entrevue avec Sophie Durocher à QUB radio.

Pour l’humoriste, Claude Meunier demeure un grand auteur. D’ailleurs, il ajoute qu’encore aujourd’hui, ses pièces sont les plus jouées dans les théâtres du Québec.

« C’est contre-productif. C’est une plainte qui génère plus de négatif que de positif. Claude (Meunier) ne mérite pas ça pour une seule plainte... Le diffuseur est censé être un allié », explique-t-il.

D’ailleurs, il est convaincu à 100% que cette décision rendue par Radio-Canada va générer de l'autocensure chez les créateurs en humour.