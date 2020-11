Macron s’entretiendra pour la première fois avec Biden, Erdogan espère un renforcement des relations

PARIS | Emmanuel Macron s’entretiendra pour la première fois mardi après-midi avec Joe Biden, vainqueur de l’élection présidentielle aux États-Unis, a annoncé l’Élysée.

Cet entretien est prévu aux alentours de 17 h 30 (heure locale), a précisé la présidence, alors qu’Emmanuel Macron et Joe Biden ne se sont jamais rencontrés.

Erdogan félicite Biden, espère un renforcement des relations bilatérales

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui entretient de bons rapports avec Donald Trump, a adressé mardi un message de félicitations à Joe Biden, vainqueur de l’élection présidentielle aux États-Unis, et dit espérer un renforcement des relations entre Ankara et Washington.

« Les épreuves auxquelles nous faisons face à l’échelle mondiale et régionale rendent nécessaires le développement et le renforcement de nos relations sur la base de l’intérêt partagé et des valeurs communes », a déclaré M. Erdogan dans ce message publié par la présidence turque.