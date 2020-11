Meurtre d'Israël Gauthier-Nepton: le procès a débuté quatre ans plus tard

Le procès de l’homme accusé du meurtre d'Israël Gauthier-Nepton, à Jonquière, a commencé, mardi, quatre ans après le drame.

Marc-Étienne Côté est accusé de meurtre non prémédité relativement à la mort par balle d'Israël Gauthier-Nepton survenue en novembre 2016. La victime, alors âgée de 31 ans, avait été retrouvée plusieurs heures après le signalement de coups de feu, près du centre-ville de Jonquière. L'accusé, lui, avait été arrêté à Montréal neuf mois plus tard.

Le troisième homme, Dave Bussières, qui sur place lors de la fusillade, a entrepris de livrer sa version. Encore aujourd'hui, il se dit incapable d'expliquer ce qui a déclenché les hostilités la nuit de l’événement.

Cette nuit-là, Bussières et son ami d'enfance Israël Gauthier-Nepton, éméchés tous les deux, se retrouvent sur la rue du Vieux-Pont, à Jonquière. Bussières a expliqué au jury, mardi, qu'il s'inquiétait à propos de sa soeur, qu'il craignait sous l'emprise d'un conjoint violent.

À un certain moment, les deux aperçoivent un homme que Bussières avait déjà vu chez son père quelques semaines auparavant, mais dont il ignore le nom à ce moment. Il s’agit de Marc-Étienne Côté.

Bussières dit s'être éloigné pour faire un appel au cellulaire, et entend Gauthier-Nepton et Côté discuter. Soudain, la bousculade éclate, Bussières s'interpose, pousse Côté qui tombe sur le dos. Bussières se redresse, Côté sort un objet noir de sa poche. Le témoin dit avoir entendu Gauthier-Nepton crier, et un coup de feu a retenti tout de suite après.

Les deux amis, Bussières et Gauthier-Nepton, s'enfuient dans des directions différentes, et 5 à 10 secondes plus tard, Bussières dit avoir entendu un autre coup de feu.

Israël-Gauthier Nepton a été retrouvé mort quelques heures plus tard.

Mardi, en après-midi, un problème technique a empêché les médias de suivre environ 25 minutes du procès - qui se tient au palais de justice de Chicoutimi -, au moment où le témoin poursuivait sa version des événements. Les deux frères et la mère de l'accusé, de même que plusieurs proches de la victime, se partagent les seules places disponibles dans la salle d'audience.

Le procès doit durer 28 jours.

Quatorze jurés siègent en même temps, en guise de prévention en cas qu’un d’eux ne se retrouve infecté à la COVID. Le juge Carl Thibault a toutefois expliqué que les délibérations se dérouleraient à 12. Il y aura tirage au sort pour déterminer les deux exclus.