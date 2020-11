Programmes d’aide: Québec annonce un guichet unique pour aider les entrepreneurs

Québec annonce la création d’un guichet unique pour aider les entrepreneurs à s’y retrouver parmi les nombreux programmes d’aide à leur disposition.

Une somme de 90 millions $ sera ainsi investie notamment pour ajouter des ressources dans les municipalités régionales de comtés (MRC).

Un autre montant de 7,5 millions $ servira à «améliorer les compétences des ressources, le développement d'outils d'intervention, le maillage et la synergie des interventions entre les régions», a indiqué le cabinet du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, par voie de communiqué.

«Le gouvernement du Québec veut s'assurer que les entreprises ont accès à des services d'accompagnement, de capital de croissance et d'investissement de haute qualité comparables d'une région à l'autre et respectueux des spécificités régionales», poursuit-on.

La coordination de ce nouveau guichet unique, «Accès entreprise Québec», sera assurée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et sa mise en œuvre sera réalisée en partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et d'autres partenaires.

«Les entreprises seront davantage outillées pour poursuivre leurs activités et atteindre leur plein potentiel, des conditions essentielles à une croissance économique soutenue des régions, particulièrement en cette période de conjoncture difficile», a expliqué la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se dit en accord avec les principes de l’annonce, mais émet des réserves quant à la voie empruntée pour venir en aide aux entrepreneurs.

«Notre préoccupation est davantage à savoir si les MRC sont les bons véhicules pour offrir l'aide et l'expertise nécessaire aux entrepreneurs. Assurément, il faudrait éviter que des décisions politiques viennent affecter le développement local», a affirmé son président-directeur général, Charles Milliard.