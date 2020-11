Réalité ou fiction?

Normalement, le Canadien aurait affronté les Maple Leafs de Toronto samedi soir. Du moins, en novembre, les deux formations ont habituellement rendez-vous à Toronto ou à Montréal.

Dans une atmosphère surchauffée, cette rivalité entre les deux formations aurait connu un autre chapitre de son histoire. Imaginez, un match Canadien-Leafs au Centre Bell, un samedi soir à la télé.

C’était il n’y a pas si longtemps, n’est-ce pas ?

Mais cette pandémie a tout remis en perspective.

Cependant, les propriétaires de la Ligue nationale de hockey, surtout les plus riches, n’ont pas limité les dépenses au strict minimum. Certains ont donné le feu vert à leur directeur général.

« C’est le moment de profiter d’un contexte bien particulier pour colmater des brèches, pour faire de bonnes affaires. On a les sous, autant saisir l’occasion. »

C’est un peu le message de Geoff Molson à Marc Bergevin qui, après plusieurs modifications aux effectifs, doit maintenant livrer des résultats répondant aux attentes.

Soucis en moins

Et c’est justement en jetant un coup d’œil aux formations du Canadien et des Maple Leafs que je réalise qu’après tout Bergevin et son groupe n’ont plus à entretenir les mêmes soucis que l’an dernier vis-à-vis un de leurs principaux rivaux de la division Atlantique.

Par conséquent, en principe, le Canadien aurait présenté, samedi soir, une formation regroupant les duos suivants à la ligne bleue : Shea Weber, Ben Chiarot ; Jeff Petry, Joel Edmundson ; Brett Kulak, Alexander Romanov.

Et évidemment, Carey Price devant le filet.

À l’attaque, les trios auraient été les suivants :

Tomas Tatar, Phillip Danault, Brendan Gallagher ; Jonathan Drouin, Nick Suzuki, Josh Anderson ; Tyler Toffoli, Jesperi Kotkaniemi, Joel Armia ; Paul Byron, Jake Evans, Arturri Lehkonen.

Les Leafs auraient opposé au Canadien les duos de défenseurs qui suivent : Morgan Rielly, TJ Brodie ; Justin Holl, Jake Muzzin ; Travis Dermott, Zach Bogosian.

Devant le filet, l’énigmatique Frederik Andersen.

L’attaque des Leafs aurait possiblement été composée des quatre trios suivants : Zach Hyman, Auston Matthews, Mitch Marner ; Ilya Mikheyev, John Tavares, William Nylander ; Alexander Kerfoot, Joe Thornton, Jimmy Vesey ; Nicholas Robertson, Jason Spezza, Wayne Simmonds.

Attaque plus diversifiée

Quelle est la meilleure équipe ?

Intéressant, n’est-ce pas ? Pourquoi pas une victoire de 4 à 2 du Canadien ? Ça vous paraît réaliste, pourquoi pas ?

Je sais, les Maple Leafs misent sur deux excellentes lignes d’attaque, mais il y a lieu de s’interroger sur l’équilibre des deux autres trios avec Joe Thornton, Jason Spezza et Wayne Simmonds charriant des années d’expérience, mais, également, qui auront un mal fou à suivre le rythme endiablé de la jeune génération de patineurs de la ligue.

Mais n’oublions pas non plus que le Tricolore est une équipe différente, autant en attaque qu’en défense. À première vue, quelle brigade défensive préférez-vous ? Celle des Leafs ou celle du Canadien ? Avec Carey Price et une défense expérimentée à laquelle on ajoutera des jeunes patineurs, là encore, l’avantage va au Tricolore.

Et Claude Julien disposera d’une attaque plus diversifiée que celle de l’an dernier à pareille date.

Et cette attaque pratiquera un style comportant plusieurs options. Elle ne possédera pas un marqueur de 50 buts ni même de 40 buts, mais elle sera rapide, intense... surtout en échec avant.

Donc, je vous pose la question : réalité ou fiction ?

J’aurais un petit penchant pour la réalité... Mais on est encore loin du début de la saison et il faut croire que les deux organisations ont les moyens d’aller plus loin dans leur recherche de l’excellence.

La frontière

Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a insisté sur la responsabilité de son gouvernement de mettre tout en œuvre pour contrer le coronavirus, qui fait des ravages dans son pays.

« Dès lundi matin, notre devoir est de rencontrer des spécialistes et nous les inviterons à trouver rapidement les mesures qui s’imposent dans un tel contexte. On formera un groupe de travail, c’est la priorité. »

Sauf qu’à la Maison-Blanche, on ne lui a pas encore conféré tous les pouvoirs. Il faudra attendre au 20 janvier 2021. Cependant, dans une situation aussi inquiétante que provoque cette pandémie, parviendra-t-il à convaincre les membres du Parti républicain de faire comprendre à Donald Trump que les États-Unis sont en pleine crise sanitaire ?

La Ligue nationale de hockey suivra le dossier avec un intérêt particulier. L’administration Biden pourrait-elle, de concert avec le gouvernement canadien, trouver un compromis pour amenuiser les restrictions frontalières ?

Si tel est le cas, le 1er janvier, avancé comme date du début de la prochaine saison, demeurerait une probabilité... mais encore loin de la réalité. Sauf que ça pourrait accélérer les décisions relativement au protocole de retour au travail.

Le 15 janvier demeure toujours une date logique, en tous les cas, plus réaliste que le 1er janvier.

Hoffman en tête

Mike Hoffman demeure le joueur autonome sans restriction le plus attrayant encore disponible, mais il devra baisser ses exigences salariales...

Doit-on donner du poids à la rumeur voulant que Steve Yzerman, qui a recruté Anthony Cirelli, n’a pas déposé une offre hostile par respect pour le propriétaire Jeff Vinik, du Lightning de Tampa Bay ? Il est clair qu’une offre hostile compliquerait davantage le boulot de Julien BriseBois qui n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour diminuer la masse salariale du Lightning.

Yzerman, dit-on, n’oubliera jamais l’opportunité que lui a fournie Vinik en l’embauchant comme directeur général de l’équipe. Et Yzerman pourrait-il servir un croc-en-jambe à son adjoint de l’époque, Julien BriseBois ?

Je ne le crois pas...