Suprémacistes blancs: Ottawa invité à agir vite pour sauver des vies

Se sentant de plus en plus menacés par les suprémacistes blancs les groupes de défense des minorités appellent Ottawa à agir vite pour sauver des vies.

• À lire aussi: Trump contribue à répandre le suprémacisme au Canada

«J’ai reçu des menaces de mort, mais la police de Hamilton a refusé de faire enquête (...). Nous avons des lois anti-haine dans ce pays, mais elles ne sont pas appliquées», dénonce le président du Réseau canadien anti-haine, Bernie Farber.

À ses côtés, Mustafa Farooq, du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), et Jaspreet Bal, de l'Organisation mondiale des sikhs du Canada, indiquent eux aussi que les membres de leurs communautés font l’objet de tant de menaces qu’ils craignent maintenant pour leur vie.

Tous se sont alliés au chef du NPD, Jagmeet Singh, pour exiger du gouvernement Trudeau des actions concrètes et urgentes pour lutter contre la haine.

«Condamner la haine ne suffit pas. Pour sauver des vies, il faut poser des gestes concrets», a plaidé le chef néodémocrate.

Organisations terroristes

M.Singh appuie l’appel du CNMC qui demande que le Canada classe les groupes suprémacistes sur la liste des organisations terroristes.

En 2019, deux groupes néonazis ont ainsi été fichés au pays pour la première fois. Le CNMC souhaite le même traitement pour deux autres organisations qu’il juge particulièrement dangereuses, The Base et les III%.

Implantés partout au pays, ces groupuscules armés comptent d’ex-militaires et des réservistes en leur sein.

«Les suprémacistes blancs demandent à leurs membres de s’impliquer dans l’armée parce que ça leur permet d’être entraînés», explique M.Farber.

Cet activiste, qui a été désigné «membre associé ami» par l'Association ontarienne des chefs de police, déplore qu’il y ait de la «résistance» au sein des forces policières et militaires pour identifier et expulser ces individus.

Néonazis en politique

M.Farber appelle également à une révision des lois, afin que les partis politiques néonazis soient interdits au Canada.

Il pointe en particulier le Parti Nationalist Canadien (PNC), le premier parti néonazi officiellement reconnu par Élections Canada en août 2019, une première depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Le chef du PNC, Travis Patron, fait l’objet d’une enquête de la GRC pour avoir appelé à l’expulsion des juifs du Canada qu’il qualifie de «tribu de parasites».

À titre de parti officiellement reconnu, le PNC peut compter sur l’appui de fonds publics. Il a le droit à du temps publicitaire dans les médias. Il peut aussi recevoir des remboursements du gouvernement pour des dépenses et remettre des reçus pour fins d'impôt à ses donateurs.

Le suprémacisme connait une croissance importante au pays. Alors que les groupes se réclamant de cette idéologie raciste et violente étaient une centaine en 2015, ils sont aujourd’hui plus de 300, selon le Centre sur la haine, les préjugés et l’extrémisme.