Surplus de 24,4 M$ à Lévis en 2020 malgré la pandémie

La Ville de Lévis bouclera elle aussi l’année 2020 avec un surplus beaucoup plus important que prévu, évalué à 24,4 M$ malgré la crise sanitaire, grâce à une aide financière substantielle des gouvernements.

Le maire Gilles Lehouillier en a fait l’annonce, lundi soir, dévoilant un excédent de 11,9 M$, auquel s’ajoute une somme de 12,5 M$ provenant de l’État, afin d’atténuer les impacts de la COVID-19, pour un total de plus de 24 millions $. Ce surplus majeur représente 8 % du budget annuel de 305 M$ de la Ville.

«L’aide financière du gouvernement démontre hors de tout doute son engagement sans précédent à permettre à l’ensemble des municipalités de réduire les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. Cette aide permettra d’éviter des hausses de taxes municipales significatives pour les citoyens et les entreprises, et protégera les services qui leur seront offerts», a déclaré le maire de Lévis.

Vers un gel de taxes

Contrairement à d’autres villes, comme Québec, celle de Lévis n’a pas encore officialisé ses intentions pour la facture de taxes en 2021. Le maire Lehouillier a néanmoins indiqué à quelques reprises qu’il planchait sur un scénario de gel de taxes pour la prochaine année, lequel semble de plus en plus plausible considérant le surplus financier plus important que prévu.

Les détails du budget 2021 seront dévoilés le 14 décembre prochain. Le maire de Lévis s’est par ailleurs félicité de la gestion «rigoureuse et responsable» de la Ville de Lévis et sa gestion «serrée» des dépenses qui lui permettent de disposer d’une marge de manœuvre «fort intéressante».

Croissance «vigoureuse» à Lévis

Les efforts d’optimisation, à l’interne, ont généré des économies de 10,8 M$, ce qui a permis «d’absorber l’impact financier défavorable de 5,9 M$ lié à la pandémie». La Ville de Lévis doit aussi une fière chandelle à sa «vigoureuse croissance», fait valoir M. Lehouillier, qui se réjouit du sommet «historique» de 478 M$ pour la valeur des permis de construction, en date du 31 octobre.

La Ville de Lévis a également comptabilisé des revenus additionnels de 4 M$ pour les droits de mutation, appelés communément «taxe de bienvenue».