Un Masters inédit

AUGUSTA | En temps normal, n’entre pas qui veut sur la prestigieuse propriété de l’Augusta National, mythique endroit où est joué le Tournoi des Maîtres. C’est encore plus resserré en ces temps de COVID-19. Le Journal de Montréal figure dans la courte liste d’une centaine de membres de la presse écrite invités à cette édition spéciale.

Et dans les conditions actuelles, se rendre à Augusta, dans l’est de la Géorgie, se veut en quelque sorte une aventure hors de l’ordinaire.

Encore faut-il avoir l’opportunité de s’y diriger. Afin d’appliquer les principes de distanciation physique dans le somptueux pavillon des médias, la direction de l’Augusta National (ANGC) a réduit de plus de la moitié sa capacité maximale d’environ 350 sièges. Des représentants de la presse des États-Unis, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe sont ici en nombre restreint.

Ma quête de couvrir l’événement a débuté lors de l’Omnium des États-Unis, à la mi-septembre.

Accrédité pour le Masters qui devait avoir lieu en avril, j’avais réitéré mon intérêt en m’informant des procédures à venir. La direction de l’Augusta National (ANGC) a laissé savoir qu’elle étudiait toutes les candidatures reçues en janvier dernier, avant que le coronavirus ne paralyse la planète. Parmi les critères, elle aurait tenu compte du nombre de présences du média, de sa provenance et de son lectorat.

Le Journal a couvert le tournoi durant des décennies et il était aux premières loges l’an dernier quand Jennifer Kupcho a écrit une page d’histoire en remportant la première édition du Championnat amateur féminin sur le National. À cela, il faut ajouter le travail en coulisses de l’Association des journalistes de golf d’Amérique du Nord, un groupe de professionnels que j’ai rejoint il y a quelques années. Je croisais les doigts.

Photo AFP

Invitation attendue

À la fin de septembre, le directeur des sports du Journal, Denis Poissant, a reçu la communication officielle nous invitant à couvrir le tournoi. La marche à suivre est étoffée et sérieuse. Un test de dépistage effectué à 72 heures de l’arrivée à Augusta est exigé en plus de celui donnant accès au site, sans quoi le « badge » micropucé n’est pas activé. Le port du masque est obligatoire en tout temps.

Le patron accepte la couverture en personne du Masters dans ce contexte unique. Malgré l’environnement hyper contrôlé de l’ANGC, il a aussi fallu réfléchir, évaluer le périple et les modalités du retour dans le cocon familial pour écouler la quarantaine obligatoire. Avec un petit Noah-Charles de neuf mois plein d’énergie à la maison, la santé prime avant le prestige du tournoi.

En redoublant de vigilance et en limitant les incontrôlables, c’est décidé, je prends la direction d’Augusta non sans une cargaison de produits désinfectants.

Trajet

Évidemment, les conditions de voyage sont différentes. On le sent dès l’entrée de l’aérogare de Montréal, tristement silencieuse, où l’on est accueilli avec une prise de température corporelle. Les questions sont plus nombreuses et pointues à la douane américaine.

Bien que le trajet ne soit pas plus long qu’à l’habitude, il est toutefois plus rare. L’itinéraire vers Atlanta m’a fait passer par Chicago. Durant l’envolée, le masque est obligatoire en tout temps. La dame à mes côtés portait lunettes, visière, gants et avait aspergé son siège de désinfectant avant de s’installer.

En arpentant les terminaux de ces deux grands aéroports américains, on comprend pourquoi la COVID-19 fait tant de ravages aux États-Unis. La distanciation physique est quasi inexistante et le port du masque, pourtant obligatoire, n’est pas respecté. Pas étonnant qu’hier, le pays ait atteint les 10,1 millions de cas d’infection et que le virus ait tué près de 240 000 personnes.

Surprise !

Après un trajet de deux heures entre Atlanta et Augusta en fin de journée lundi, me voilà arrivé au site de dépistage à l’auto dans le stationnement désert du National. La dernière étape du périple. Je fournis la preuve du résultat négatif obtenu vendredi dernier et je remplis toute la paperasse.

La dame me tend l’écouvillon pour l’administration du désagréable test.

– Pardon ?

– Oui, je n’ai pas le droit de le faire. Vous devez pencher la tête et vous faites votre propre test en prenant un échantillon dans chaque narine. Vous entrez l’écouvillon jusqu’à ce que vous sentiez une obstruction. Je compterai alors jusqu’à 15 et vous ferez pareil dans l’autre narine.

– Et la gorge ?

– Pas nécessaire.

Un test pas moins désagréable, mais le résultat négatif est connu 12 minutes plus tard. Une employée de l’ANGC m’informe que mon « badge » est activé en me souhaitant une bonne semaine. On se reverra ce week-end afin de m’assurer de rentrer à la maison sans mauvaise surprise.

Et ce n’est que le début de l’aventure, car les vents et la pluie de la tempête tropicale Eta menacent le tournoi. Sous le « Big Oak Tree » près du pavillon, la brise montant de l’allée du premier trou est bonne et fait oublier les tracas des huit derniers mois.

La table est mise pour un Masters aussi unique que mémorable.