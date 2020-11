LNH: De petites bulles à venir?

Si l’idée d’un projet de bulle à long terme est exclue par la Ligue nationale de hockey (LNH), la prochaine saison pourrait être parsemée de petites bulles aux quatre coins de l’Amérique du Nord.

C’est ce que le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a avancé, lundi, lors d’un discours donné au Sommet du conseil international Paley (2020 Paley International Council Summit). Ainsi, quelques équipes pourraient s’isoler au même endroit pendant 10 ou 12 jours sans voyager.

«Vous allez jouer plusieurs matchs sans voyager, a-t-il dit. Ensuite, vous rentrez chez vous pendant une semaine avec la famille. Nous aurons nos protocoles de test et toutes les autres choses dont vous avez besoin.»

«Cela ne sera pas aussi efficace qu'une bulle, mais nous pensons que nous pouvons, si nous suivons cette voie, minimiser les risques dans la mesure du possible et du raisonnable. Et c'est donc l'une des choses dont nous parlons.»

Bettman a également confirmé que les sections pourraient être temporairement revues pour permettre la tenue d’une saison et que la campagne pourrait compter moins de 82 parties.

«De toute évidence, nous n'allons pas déplacer les sept franchises canadiennes au sud du 49e parallèle, et nous devons donc envisager d'autres façons de jouer», a-t-il convenu.

Bientôt des recommandations?

Le patron de la LNH a également indiqué que les négociations étaient toujours en cours avec l’Association des joueurs. Des propos corroborés par un mémorandum envoyé aux équipes par le commissaire adjoint Bill Daly, selon le quotidien Ottawa Sun.

Dans celui-ci, Daly a expliqué qu’il espérait que la ligue soit en mesure de faire des recommandations aux propriétaires lors d’une rencontre jeudi prochain.

L’objectif demeure d’amorcer le calendrier régulier le 1er janvier. Daly ajoute toutefois que la saison devrait se terminer en avril pour permettre à la campagne 2021-2022 de commencer en octobre, selon les normes.

Aucune information n’a été donnée quant au nombre de matchs. Daly avait toutefois parlé d’une saison d’au moins 48 parties lors d’un entretien avec le réseau ESPN, récemment.

La LNH tente également d’avoir plus de précisions à propos des différentes mesures mises en place par les autorités de santé publique dans ses différents marchés, puisqu’elle a transmis un sondage aux clubs.