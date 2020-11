Photo courtoisie

Félicitations à l’entreprise Christian Marcoux, cuisine et mobilier design de Québec, qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 02 novembre), dans la catégorie « Virage numérique » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec. Cette reconnaissance est remise dans le cadre de la première édition des Galons, un nouvel événement 100 % virtuel ayant pour objectif de mettre en valeur les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Au cours de la dernière année, un virage « bureau sans papier » a été réalisé dans la salle d’exposition de Québec ainsi qu’à l’usine de Saint-Isidore, permettant d’économiser temps et argent en plus de réduire les erreurs ainsi que l’empreinte écologique. De plus l’entreprise a implanté un progiciel de gestion intégrée qui offre une centralisation des données de l’entreprise, des ventes à la facturation, en passant par la planification dans l’usine. Sur la photo, Christian Marcoux, président de Christian Marcoux cuisine et mobilier design.

Soirée reconnaissance

La Fondation Monique Fitz-Back a souligné, le 4 novembre dernier lors de sa soirée « Webénéfice » l’implication et l’engagement de 19 intervenantes et intervenants du milieu de l’éducation provenant de 16 régions du Québec. Présentée sous le thème « Jeune source d’énergie », cette version en ligne du traditionnel coquetel annuel de la Fondation Monique-Fitz-Back – pandémie oblige - aura tout de même généré un profit de plus de 16 000 $. À ce montant s’ajouteront les profits obtenus par l’encan en ligne qui se terminera demain. Tous les profits seront investis dans le programme d’aide financière de la Fondation pour soutenir des initiatives éducatives dans le réputé réseau des 1500 Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) en lien avec la lutte aux changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, l’enseignement extérieur et le vivre ensemble. Sur la mosaïque photo, les 19 intervenantes et intervenants reconnus lors de la soirée.

Vaporiz Québec

Bilodeau Autos, une concession familiale basée à Sainte-Anne-de-Beaupré, est devenu récemment un détaillant autorisé des produits de désinfection Vaporiz. Officiellement certifié contre la COVID-19 par Santé Canada, Vaporiz Québec, à base d’huile essentielle de thym, 100 % naturel et biodégradable, préserve votre environnement en s’attaquant aux bactéries, aux virus, aux moisissures, aux allergènes et en éliminant les odeurs les plus coriaces. Il assainit en 30 secondes et désinfecte en 3 minutes. Fabriqué dans un laboratoire à Sherbrooke et embouteillé à Québec, il est donc 100 % québécois, 100 % biologique, sans danger pour les enfants et les animaux. Livraison gratuite à Québec pour tout achat de 35 $ et plus. Renseignements: https://www.vaporizquebec.com. Sur la photo, Vincent Lessard, PDG de Bilodeau autos.

Anniversaires

Yanik Guillemette (photo), président et fondateur de Outgo.com, 38 ans... Eddie Irvine, ex-pilote de Formule 1, 55 ans... Larry Parish, joueur de baseball américain (1974-88) avec les Expos de 1974 à 1981, 67 ans... Jenny Rock, chanteuse (Doliou Doliou St-Tropez) 74 ans... Claude Jasmin, écrivain, animateur à la radio et à la télévision, 90 ans.

Disparus

Le 10 novembre 1985 : Pelle Lindberg (photo), 26 ans, gardien de but suédois des Flyers de Philadelphie... 2015 : Helmut Schmidt, 96 ans, chancelier de la République fédérale d’Allemagne de 1974 à 1982... 2015 : Allen Toussaint, 77 ans, musicien et compositeur légendaire de La Nouvelle-Orléans (Lady Marmalade)... 2014 : Jacques Bertrand, 61 ans, ex- animateur radio (Macadam Tribus) qui aura passé plus de 32 ans à Radio-Canada... 2014 : Orlando Thomas, 42 ans, ex-demi de sûreté des Vikings du Minnesota (NFL)... 2006 : Jack Palance, 87 ans, acteur américain d’origine ukrainienne... 1992 : Chuck Connors, 71 ans, acteur, a déjà porté les couleurs des Royaux de Montréal... 1912 : Louis Cyr, 49 ans, l’homme le plus fort de tous les temps selon ses admirateurs.