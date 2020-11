Voici 17 choses à savoir sur la nouvelle première dame des États-Unis, Jill Biden

Jill Biden, épouse du nouveau président élu des États-Unis, Joe Biden, a séduit les foules pendant la campagne électorale de 2020 par son optimisme et son énergie.

• À lire aussi: Des élèves de l'école secondaire de Kamala Harris se réjouissent

• À lire aussi: Beaucoup de boulot pour Joe Biden d’ici le 20 janvier

Voici 17 choses à savoir sur Jill Biden.

1. Une enfance à «Phillie»

AFP

Son nom de jeune fille est Jill Tracy Jacobs et elle est née le 3 juin 1951 à Hammonton, dans le New Jersey. Elle a donc 69 ans. Sa famille s’installe rapidement à Philadelphie, où elle grandit.

2. Fan de sport

Même si elle réside au Delaware avec Joe Biden, elle est toujours une grande fan des Phillies et des Flyers (on essaie de ne pas la juger pour ce dernier choix).

2. Elle est Italo-Américaine

AFP

Elle sera d’ailleurs la première Italo-Américaine à devenir première dame des États-Unis d’Amérique. En effet, son père était italien, et le nom Jacobs est la version américanisée par son grand-père paternel du patronyme italien Giacoppo.

3. Une première dame déjà connue

AFP

Jill est déjà assez connue des Américains, puisqu’elle a bien sûr été deuxième dame des États-Unis de 2009 à 2017, alors que Joe Biden était le vice-président de Barack Obama.

4. Elle a été mariée une première fois avant Joe Biden

'I was betrayed by the Bidens': Jill Biden's ex-husband speaks out https://t.co/zSPPacMs2X pic.twitter.com/jXBcwlQyFy — Christopher Beattie (@Tzor) September 22, 2020

En 1970, à 18 ans, alors qu’elle fréquente l’Université du Delaware, elle se marie à Bill Stevenson et divorce officiellement en 1975. Le couple avait ouvert le Stone Balloon, un «college bar» devenu ultrapopulaire rapidement. Des artistes locaux s’y produisaient, dont Bruce Springsteen en 1974, avant que Born to Run ne le propulse au sommet des palmarès.

5. Elle a déjà été mannequin

Elle fait également, à cette époque, un peu de mannequinat pour une agence, mais a toujours su qu’elle n’en ferait jamais une carrière. «Ce n’était que des contrats mal payés», a-t-elle déjà déclaré. N’empêche, Joe Biden se souvient d’avoir déjà vu son visage sur une affiche et de l’avoir trouvée magnifique.

6. Elle est enseignante depuis 45 ans

Elle obtient son diplôme de bachelière ès arts de l’Université du Delaware en 1975 et commence alors sa carrière de professeur d'anglais dans une école secondaire.

7. Elle est avec Joe Biden aussi depuis 45 ans

C’est durant son bac qu’elle rencontre d’ailleurs pour la première fois Joe Biden, en mars 1975, grâce à une blind date organisée par le frère de ce dernier, Jack. Joe et Jill Biden se sont mariés en 1977, cinq ans après une première tragédie, quand un accident de voiture avait emporté la première épouse du sénateur et leur fillette Naomi.

• À lire aussi: 27 personnes qui se demandent dans combien de temps Melania Trump va demander le divorce

8. Elle est mère d’une famille «brisée et reconstruite avec l’amour»

Elle est donc devenue la maman adoptive des deux garçons survivants de Joe, Beau et Hunter, qui avaient respectivement 8 et 7 ans au moment du deuxième mariage de leur père. Joe Biden a raconté, dans ses mémoires, que ce sont ses deux garçons qui lui avaient eux-mêmes suggéré d’épouser Jill, qu’ils appellent d’ailleurs «maman».

9. Elle a continué sa carrière même après s’être mariée

Une fois mariée, Jill continue sa carrière d'enseignante et obtient une maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de West Chester en 1981.

10. Elle a une fille avec Joe

Joe et Jill ont eu une fille ensemble en 1981, dont le prénom a été choisi par les deux grands frères: Ashley Biden.

• À lire aussi: Voici des Québécois célèbres qui ont le même âge que Joe Biden

11. Elle cumule les diplômes

Après avoir mis sa carrière sur pause pendant deux ans pour s’occuper de ses trois enfants, Jill obtient en 1987 une autre maîtrise en lettres de l'Université Villanova. De 1993 jusqu’à 2008, elle enseigne l’écriture et la composition anglaise au Delaware Technical Community College.

Pendant les années 2000, en parallèle de sa carrière d’enseignante, elle reprend les études et obtient en 2017, à 55 ans, un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université du Delaware.

12. Elle gardera son emploi même en étant première dame, une première

Jill Biden enseigne depuis plusieurs années dans une Université du nord de la Virginie, près de Washington, où elle veut continuer à travailler sous la présidence de Biden.

Sans compter Hillary Clinton, brièvement sénatrice à la fin du mandat de son mari Bill, elle deviendrait ainsi la seule première dame à poursuivre sa carrière professionnelle. Selon Kate Andersen Brower, auteure d’un livre sur l’histoire des premières dames américaines, Jill Biden pourrait transformer «à jamais les attentes et les limites» de la fonction.

13. Elle s’implique socialement

Elle est présidente du Biden Breast Health Initiative, une organisation à but non lucratif fondée en 1993 qui offre des programmes de sensibilisation au cancer et à la santé des seins aux écoles et à d'autres groupes de l'État du Delaware.

14. Un «comportement innocent» de son mari

AFP

Jill Biden est toujours restée discrète face à l’accusation de viol qui a visé son mari dans les années 1990, que Joe Biden nie catégoriquement.

Le président élu s’est aussi fait reprocher d’avoir un rapport trop tactile avec des femmes, alors que plusieurs se sont plaintes de gestes trop envahissants. Jill Biden affirme ne voir qu’un comportement innocent de son mari, qui a admis avoir «appris» des déclarations de ces femmes jugeant leur espace intime envahi.

• À lire aussi: 7 photos de Joe Biden qui regarde les feux d'artifice avec beaucoup d'amour et d'émerveillement après sa victoire

15. Elle est grand-maman de 7 petits-enfants

Beau, tristement décédé d’un cancer en 2015, était père de cinq enfants et Hunter, de deux enfants.

16. Un chien «historique»

Jill et Joe ont deux chiens, Champ et Major, et les Américains sont bien contents de revoir des chiens à la Maison-Blanche après quatre ans d’absence. En effet, Donald Trump a été le premier président à ne pas avoir d'animal de compagnie à la Maison-Blanche depuis 1897.

Major sera le premier chien sauvé d’un refuge à devenir «premier chien».

- Avec les informations de l'AFP

À VOIR AUSSI SUR LE SAC DE CHIPS