LESSARD, John



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 30 octobre 2020, à l'âge de 78 ans est décédé monsieur John Lessard, époux de madame Johanne Bédard. Il était le fils de feu Alcide Lessard et de feu Dorothé Mc Namara. Il demeurait à Lévis (St-Jean-Chrysostome). Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jérôme (Roxanne Grenier), Jonathan (Rachel Grimard), Jennifer (Gabriel Grenier), ses petits-enfants adorés: Lowan Grenier et Hope Grenier. Il était le frère de: Carole (feu Roger Rancourt, Richard Massicotte), Danielle (feu Laurent Habel, Gilbert Cote), Diane; il était le parrain de: Josée Rancourt et l'oncle de Alain Giguère et de Martin Lessard. De la famille Bédard il était le beau-frère de: Lucie (Jean-Guy Bonneau), Robert (Orna Stern), Jacques (Hélène Morin), Caroline (Denis Roberge), sa belle mère Monique Tremblay (feu Léopold Bédard). Il laisse également dans le deuil ses grands amis Clermont Delisle et Céline Mongrain; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement très spécial aux infirmières du CLSC de Lévis qui l'ont accompagné dans les derniers moments de sa vie. La famille vous accueillera au complexede 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis dédié au secteur des soins palliatifs et/ou au secteur de dialyse. Faire un don.