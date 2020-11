ROY, Irène Guillemette



Le 1er novembre 2020, à la résidence de sa petite-fille, entourée de tout l'amour des siens, est décédée paisiblement madame Irène Guillemette à l'âge de 96 ans. Elle était l'épouse de feu Georges Roy et fille de feu Napoléon Guillemette et de feu Cordélia Bisson. Elle demeurait à Saint-Nérée-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aujeudi le 12 novembre 2020 de 19h à 21h,et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rachel (feu André Gagnon), Fernande (feu Daniel Labrecque, feu Claude Asselin), Angenor (Suzanne Roy), feu Normand (Pauline Lavoie) et Marcel (Nadine Dumont); ses petits-enfants : Serge Gagnon (Sylvie Leblond), Christine Gagnon (Sylvain Labrecque), Bernard Gagnon (Valérie Turgeon), Marie-Claude Labrecque (Gaétan Roy), Eric Labrecque (Annie Roy), Johanne Labrecque (Yves Lemelin), Daniel Labrecque (Brigitte St-Louis), Daniel Asselin (Michèle Boulet), Pascal Asselin (Annie Thivierge), Mario Roy (Chantale Rouillard), Sylvain Roy (Caroline Alain), Simon Roy (Lisa Marcoux), Nancy Roy (Julien Gagné), Robin Bouffard, France Bouffard, Gérard Bouffard, Sandra Roy (Carl Cyr), Cynthia Roy (François Lachance) et Jimmy Roy (Debbie Moore); ainsi que ses 38 arrière-petits-enfants et 11 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Joseph (feu Germaine Gagné), feu Lionel (feu Gracia Boutin) et Gérard (Hélène Roy). De la famille Roy, elle était la belle-sœur : feu Arthur (feu Philémone Lajeunesse), feu Joseph, feu Émilia (feu Philias Labrecque), feu Marie, feu Rose-Anna et feu Ferdinand (feu Marie-Louise Corriveau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la la Maison funéraire :