Amazon toujours visée par une enquête au pays

Alors qu’Amazon est accusée d’enfreindre les règles de la concurrence en Europe, l’entreprise qui peut compter sur Investissement Québec (IQ) pour l’aider à recruter ses fournisseurs est toujours visée par une enquête au pays.

« L’enquête du Bureau est en cours et aucune conclusion n’a été tirée jusqu’à présent », a confirmé hier au Journal Jayme Albert, conseiller principal en communications du Bureau de la concurrence du Canada. Hier, l’organisme fédéral n’a cependant pas pu dire si Amazon avait fait l’objet de plaintes.

« Étant donné que le Bureau est tenu par la loi de mener ses travaux de manière confidentielle, y compris le traitement des plaintes, je ne peux pas confirmer si le Bureau a reçu des plaintes au sujet d’Amazon ni suis-je en mesure de commenter davantage sur cette enquête », a précisé M. Albert.

« Ouvrir les portes »

Rappelons que le Bureau de la concurrence cherche à savoir si le « comportement » du géant a affecté la concurrence en sondant l’opinion et les expériences de vendeurs et d’entreprises ayant utilisé sa plateforme de vente.

En septembre dernier, Le Journal avait révélé qu’Investissement Québec (IQ) organise des événements en anglais avec Amazon pour l’aider à se trouver des fournisseurs québécois au moment où le gouvernement Legault vante l’achat local avec le Panier Bleu. À la mi-octobre, la vice-présidente, médias, communications et affaires publiques d’Investissement Québec, Gladys Caron, avait défendu son approche avec l’entreprise dirigée par Jeff Bezos. « L’idée n’est pas d’encourager un Amazon à venir revendre sur notre territoire, mais vraiment d’ouvrir les portes aux compagnies de produits et services québécoises pour qu’elles aient accès à tout le marché de distribution et d’exportation international d’Amazon », avait-elle insisté.