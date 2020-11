LÉVESQUE, Lionel



À son domicile de Lyster, le 6 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Lionel Lévesque, époux en premières noces de feu Carmen Croteau et en secondes noces de feu Yvette Brochu.La famille vous accueillera à la, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil sa fille Diane Lévesque (Roger Saucier); ses petites-filles: Joanie Saucier (Nicolas Châtigny) et Rebecca Saucier (Keven Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Maélie, Aurélie et Lucas Châtigny; Nolan et Saphira Tremblay-Saucier. Il était le frère de: feu Marie-Paule, Rolande, feu Alice, feu Thérèse, feu Marie-Ange, feu René, feu Bertrand, feu Rodrigue, Robert, Aline, feu Francine. Il laisse également dans le deuil les enfants de feu Yvette Brochu; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec - G2J 1B8. 418 682-6387.