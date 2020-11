COVID-19: des enquêtes épidémiologiques compliquées au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'explosion du nombre de cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean se répercute sur le déroulement des enquêtes épidémiologiques.

Des personnes en contact avec des cas positifs ont confié à TVA Nouvelles avoir attendu plus d'une semaine avant de recevoir l'appel de la santé publique et les consignes à suivre.

«Il y a du rattrapage à faire, ça, c'est clair», a admis mercredi le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin.

La vitesse à laquelle se propage le virus au sein de la communauté a un impact direct sur les délais d'enquête.

«Les personnes aux enquêtent priorisent d'abord les cas confirmés positifs par un test», a précisé Dr Aubin.

Il suggère d'ailleurs aux personnes ayant été en contact avec un cas positif de ne pas attendre l'appel de la santé publique avant de commencer à prévenir les gens de leur entourage.

«Mercredi, on avait 40 groupes en isolement un peu partout, a-t-il spécifié. C'est beaucoup et on ne peut pas appeler 800 à 1000 personnes dans les heures qui suivent, c'est impossible.»

Une cinquantaine de travailleurs se joindront à l'équipe des enquêtes dans les prochaines heures. Elles étaient en formation mercredi.

Avant la pandémie, l'équipe des enquêtes de la santé publique comptait quatre personnes.

Elles seront bientôt plus de 200.

Trois mille personnes sont actuellement en isolement dans la région.

Le Dr Donald Aubin admet que les défis sont grands. «Le système n'est pas en perte de contrôle, a-t-il assuré. On est capable de donner les services, mais la pression est importante.»

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a enregistré 198 nouveaux cas mercredi. C'est le nombre le plus élevé de la province, après Montréal.

Trois décès supplémentaires s'ajoutent au bilan régional pour un total de 68.