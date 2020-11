COVID-19: plus de 275 000 cas au Canada

Loin de prendre une pause à l'occasion du jour du souvenir, la COVID-19 a continué à gagner du terrain plus vite que jamais, mercredi, alors que le Canada a passé le cap des 275 000 infections à ce jour.

D'un océan à l'autre, les provinces et territoires ont annoncé 4024 nouvelles infections, pour un total de 277 059 à ce jour. Ce nombre inclut 10 684 Canadiens qui ont péri tout en étant porteurs du virus, un nombre qui s'est alourdi de 53 décès mercredi.

Une fois de plus, le Canada a donc franchi la marque des 4000 infections par jour, et ce, même sans l'apport de la Colombie-Britannique, qui a fait relâche pour la présentation de son bilan quotidien à l'occasion de la journée fériée.

Depuis quelques jours, le pays maintien une moyenne sur sept jours de plus de 4000 cas. En guise de comparaison, au plus fort de la première vague, cette moyenne se situait aux environs de 1700 cas par jour, majoritairement concentrés au Québec et en Ontario tandis que l'Ouest et les Maritimes demeuraient plutôt épargnés.

Au rythme où la pandémie évolue présentement, le Canada dépassera le cap des 300 000 tests positifs au début de la semaine prochaine.

Encore un record

Loin de ralentir, le coronavirus a continué à se propager plus vite que jamais. L'Ontario a, une fois de plus, battu un nouveau record en dévoilant 1426 nouvelles infections, en plus de 15 décès.

Au Québec, les autorités sanitaires ont fait état de 22 décès et de 1378 cas détectés en 24 heures, un nombre en forte hausse.

«Nous perdons la bataille»

Dans les Prairies, les médecins multiplient les appels aux gouvernements provinciaux pour qu'ils prennent des mesures avant que les hôpitaux ne soient submergés par la deuxième vague.

Derniers en date, les médecins de la Saskatchewan (112 cas) ont imité leurs confrères mercredi en appelant le premier ministre Scott Moe à prendre ses responsabilités. Ils ont fait valoir, dans une lettre, que les lits en soins intensifs de Saskatoon sont occupés à 130 %.

«Il devient de plus en plus pour nous, les médecins de la Saskatchewan, que nous perdons la bataille contre le virus», ont-ils écrit dans une lettre ouverte.

Leurs collègues de l'Alberta (672 cas, sept morts) avaient fait pareil lundi et réclamant un confinement drastique de deux semaines pour casser la seconde vague. Selon CBC News, le gouvernement de Jason Kenney se préparerait d'ailleurs à annoncer des mesures de confinement prochainement,

Le Manitoba (41 cas, neuf morts), de son côté, a déjà annoncé cette semaine un confinement à la grandeur de la province, avec la fermeture de tout commerce jugé non essentiel.

Ailleurs au pays, de nouveaux cas ont été annoncés aux Territoires du Nord-Ouest (+1), au Nunavut (+1) et en Nouvelle-Écosse (+2).

La situation au Canada:

Québec: 118 529 cas (6515 décès)

Ontario: 88 209 cas (3275 décès)

Alberta: 35 545 cas (383 décès)

Colombie-Britannique: 19 239 cas (284 décès) – Données de mardi

Manitoba: 9308 cas (123 décès)

Saskatchewan: 4326 cas (29 décès)

Nouvelle-Écosse: 1134 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 355 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 297 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 67 cas

Yukon: 23 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 11 cas

Nunavut: 3 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 277 059 cas (10 684 décès)