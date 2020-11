Cracké Rush, le premier jeu mobile de la montréalaise Squeeze

En deux mots, ce jeu mobile reprend le format parcours à obstacles agrémenté de rebondissements hilarants qui saura amuser toutes les familles.

Pour progresser dans le jeu, le joueur devra aider le papa autruche ED au caractère hyper anxieux et surprotecteur à attraper ses précieux œufs tout en évitant les obstacles et en collectant les piments qui lui permettront d’effectuer des « vols planés enflammés », dit le communiqué.

Cherchant à protéger ses œufs du mieux qu’il peut, le parcours de papa Ed est parsemé de périlleuses péripéties.

Reprenant fidèlement l’humour « slaptick » digne des bandes dessinées classiques, cette animation 3D de comédie non verbale conçue par la firme montréalaise Squeeze lui assure une diffusion internationale.

Lancement mondial le 23 novembre

Selon Chantal Cloutier, directrice des productions originales chez Squeeze et productrice exécutive, « ce nouveau jeu mobile est une étape importante pour Squeeze! Nous sommes très heureux d'étendre nos univers à d'autres formats et plateformes et d'apporter un nouveau niveau d'interactivité à la franchise. C'est vraiment excitant de retrouver notre cher papa Ed dans les téléphones mobiles et tablettes du monde entier ».

Établie à Montréal et à Québec, Squeeze compte une large équipe de plus de 210 artistes et experts techniques pour développer des jeux et des personnages grâce à la magie de l’animation 3D.

Lancé dans 210 pays et territoires, le jeu Cracké Rush sera offert sur les plateformes mobiles iOS et Android et dans les boutiques respectives App Store et Google Play.

