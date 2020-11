D’autres changements au calendrier de la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé mercredi qu’elle devancera la présentation de quatre matchs prévus plus tard dans la saison.

Ainsi, deux duels opposant l’Océanic de Rimouski au Drakkar à Baie-Comeau auront lieu samedi et dimanche. Initialement, ils devaient avoir lieu en février 2021. De plus, une série aller-retour mettant aux prises les Huskies de Rouyn-Noranda aux Foreurs de Val-d’Or se tiendra vendredi et samedi en Abitibi, une région ne se trouvant pas en zone rouge.

La crise de la COVID-19 a contraint le circuit Courteau à effectuer plusieurs modifications à son calendrier jusqu’ici. Notamment, sept équipes disputeront des parties dans un «environnement protégé» au Centre Vidéotron du 17 au 27 novembre.