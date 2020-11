[EN DIRECT 11 NOVEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous trouverez ici, au fil de la journée, toutes les nouvelles concernant la crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

MONDE

Cas: 51 377 200

Décès: 1 270 171

CANADA

Cas: 273 037; 117 151 au Québec

Décès: 10 632; 6493 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

6h39 | La Russie revendique 92 % d’efficacité pour son vaccin anti-Covid.

AFP

6h32 | Le célèbre jet d’eau de Genève restera éteint pour marquer la pandémie.

AFP

Le célèbre jet d’eau de Genève, dont la plume majestueuse s’élance jusqu’à 140 mètres au-dessus de la ville au bord du lac Léman, ne sera pas rallumé afin de marquer la deuxième vague de pandémie qui frappe durement le pays.

Le jet d’eau, qui est actuellement arrêté pour des travaux annuels de maintenance, devait être redémarré le 12 novembre, mais le Conseil d’État du canton de Genève en a décidé autrement.

« Au vu de la situation sanitaire actuelle en Suisse et à Genève liée à la pandémie de COVID-19, le Conseil d’État a décidé de mettre l’emblème genevois temporairement “à l’abri” face à cette deuxième vague. Il lance ainsi un nouveau signal à la population pour l’encourager à limiter autant que possible ses sorties et déplacements », souligne un communiqué du gouvernement cantonal.

C’est le deuxième arrêt du jet d’eau demandé par les autorités genevoises cette année en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. Le premier a duré 83 jours lors de la période de confinement du printemps dernier.

6h30 | Coronavirus : les étudiants en Angleterre autorisés à rentrer chez eux pour Noël.

Joe Pepler/PinPep/WENN

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu’il donnerait l’occasion pendant quelques jours aux étudiants universitaires en Angleterre de rentrer chez eux à la fin du confinement début décembre afin qu’ils puissent fêter Noël en famille.

Instauré le 5 novembre pour quatre semaines afin d’enrayer la deuxième vague de nouveau coronavirus, le confinement doit s’achever le 2 décembre en Angleterre.

« Du 3 au 9 décembre (...) les étudiants seront autorisés à rentrer chez eux à des dates de départ échelonnées fixées par les universités » afin de réduire « la pression sur les infrastructures de transports », a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

À partir du 9 décembre, les cours devront migrer totalement en ligne « de sorte que les étudiants puissent poursuivre leur éducation » de chez eux, a-t-il précisé.

Pour réduire le risque de transmission lié à ces déplacements, des tests de dépistage de la maladie COVID-19 seront proposés à « autant d’étudiants que possible », la priorité étant donnée aux universités situées dans des zones où la prévalence du virus est élevée.

6h00 | Habituées à oeuvrer dans l’ombre, les équipes de Fannie Brisebois et de Martin Boily se sont retrouvées du jour au lendemain en plein cœur de la bataille contre la COVID-19. Et leur charge de travail n’a jamais été aussi lourde, constatent-ils après huit mois de crise.

Photo COURTOISIE

1h00 | Un fort mouvement de contestation se dessine à travers la province, où près de 80 % des quelque 3750 personnes qui ont écopé de contraventions liées à la COVID-19 ont décidé de les contester ou n’ont tout simplement pas jugé bon d’enregistrer un plaidoyer.

Photo d’archives

1h00 | L’attaque informatique qui a frappé le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal retarde la communication des résultats de tests de COVID-19, a appris notre Bureau d’enquête.

0h00 | Ceux qui veulent utiliser la Charte des droits et libertés comme argument pour contester leur infraction relative aux mesures sanitaires n’ont que très peu de chance de s’en sortir, estime un professeur en droit constitutionnel.

0h00 | Après les masques et les gants de protection, c’est maintenant la course mondiale aux congélateurs : le Québec a déjà passé des commandes de cet équipement indispensable pour conserver le vaccin prometteur développé par Pfizer.