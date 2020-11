POTVIN, Paul-Émile



À Québec, le 31 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Potvin, époux de feu madame Annette Blouin. Il était le fils de feu monsieur Adolphe Potvin et de feu madame Imelda Porlier. Il demeurait à Charlesbourg. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (François Guay), Denis (Louise Tanguay) et Steeve (Nathalie Tremblay); ses petits-enfants: Philippe, Éliane, Yannick et Hendrix; son arrière-petit-fils Jonathan; ses frères et sœurs: feu Adolphe (feu Thérèse Dubé), Maurice (Claire Thivierge), feu Jean-Guy (Rolande Théberge), André (feu Jeannine Aubert), Micheline (Claude Boulanger), feu Huguette (feu Jean-Pierre Morissette), Jacques et Lyse (feu Jacques Dubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: feu Rita (feu Robert Côté), feu Rolande, feu Paul-André (Pierrette Paradis), feu Roger (Colette Gosselin), feu Claude (feu Huguette Auclair), feu Gaston et feu Rénald; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.et par la suite s'en suivra l'inhumation au Cimetière Saint-Charles.Pour rendre hommage à Monsieur Potvin, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com