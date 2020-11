BISSONNETTE, Blandine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 novembre 2020 à l'âge de 86 ans, est décédée madame Blandine Bissonnette, fille de feu Joseph Bissonnette et de feu Exarine Aubin. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances aude 12h30 à 13h45,et de là, au cimetière Onésime-Brousseau situé sur la rue du Repos.nnes est autorisé à l'intérieur de l'église. Elle est allée rejoindre son compagnon de vie monsieur Damien Vallières. Elle était la sœur de: feu Welly (feu Gilberte Larochelle), feu Alfred, feu Yvonne (feu Béloni Aubin), feu Anna, feu Joseph (feu Rollande Larochelle), feu petit Gérard, feu Gérard, feu Simone (feu Marius Rodrigue), Thérèse (feu Guy Turcotte), feu Raymond (feu Louise Poirier), Alphonse (Henriette Asselin) et Jean-Guy (Lisette Pelchat). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial à sa nièce Monique Aubin qui s'est occupé d'elle jusqu'à son départ pour l'au-delà ainsi qu'à madame Danielle Vallières pour tous les services rendus. Merci également à ses ami(e)s qui l'ont côtoyée et qui lui ont rendu service. Remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z site internet : https://fhdl.ca/faire-un-don/. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la