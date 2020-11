Hyundai, future marque de performance?

Le constructeur coréen Hyundai a surpris le monde de l’automobile cette semaine en annonçant son intention de commercialiser sept modèles axés sur la performance d’ici la fin de 2022.

Parmi ceux-ci, on aura droit à trois modèles N, qui proposeront vraisemblablement une puissance avoisinant les 300 chevaux. En plus de la Veloster N déjà existante, le constructeur a confirmé vouloir vendre une Elantra N, qui se frottera à des modèles comme la Honda Civic Type R et la Volkswagen Golf R. Puis, un autre modèle dont l’identité n’a pas encore été confirmée recevra également le traitement N.

Cela démontre bien la volonté de Hyundai de se bâtir une image toujours plus forte. Pour en discuter, le journaliste du Guide de l’auto Frédéric Mercier était au micro de Benoit Dutrizac, sur QUB Radio.

Au cours de cet entretien, il a également été question du nouveau VUS électrique de BMW ainsi que des durs propos tenus par le président de Toyota à l’endroit de Tesla.