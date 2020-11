Jour du Souvenir: des célébrations sobres au pays

De nombreuses cérémonies se tiendront mercredi d’un bout à l’autre du pays pour rendre hommage aux anciens combattants en ce jour du Souvenir.

«Il nous est impossible de nous rassembler en personne aujourd'hui, mais nous pouvons quand même prendre un moment pour honorer et penser à nos anciens combattants et à ceux qui sont tombés au combat», a fait savoir le premier ministre Justin Trudeau, par communiqué.

La fin de la Première Guerre mondiale est commémorée chaque année le 11 novembre, puisque l’Armistice est entré en vigueur le 11e jour du 11e mois à 11 h.

Les Canadiens sont invités, à 11 h, à tenir une minute de silence en hommage aux Canadiens tombés au front lors des différentes guerres auxquelles le Canada a pris part.

«Ce jour est particulièrement significatif cette année alors que nous soulignons le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a ajouté M. Trudeau. Pour montrer notre gratitude et notre respect face à l'ampleur de leurs sacrifices, nous les plaçons près de notre cœur sous la forme d'un coquelicot.»

À Ottawa, les gens sont invités à suivre la cérémonie nationale qui se déroule au Monument commémoratif de guerre du Canada et qui est diffusée en direct sur Facebook.

«Nous avons le devoir et le privilège de nous souvenir et de rendre hommage aux fils et aux filles du Canada tombés au combat. [...] Je sais qu’il y a des vétérans partout au Canada qui sont rentrés chez eux avec des blessures invisibles. Vous n’êtes pas seuls. Aux familles avec une place vide à la table – sachez que ce sacrifice ne sera jamais oublié», a indiqué le chef conservateur Erin O’Toole.

«N’oublions jamais leur sacrifice», a-t-il ajouté.