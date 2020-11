La crise de la COVID-19 frappe les PME de Québec

Les PME de la Capitale-Nationale prévoient une baisse moyenne de leur chiffre d’affaires de 4,6% cette année, selon la deuxième édition de l’enquête de Léger sur les PME et l’innovation réalisée auprès de plus de 710 dirigeants de PME du Québec, dont 81 dans la Capitale-Nationale.

Cette enquête menée pour le compte de QuébecInnove, en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, Ernst & Young LLP (EY Canada) et la Commission des partenaires du marché du travail, révèle que 18% des projets d’innovation des PME de la région ont été développés en réaction à la crise de la COVID-19.

La crise a obligé 43% des PME de la région à revoir leur modèle d’affaires. Parmi les faits saillants, 52% d’entre elles ont changé leur modèle de vente de B2B à B2C ou inversement, ce qui représente plus du double de la moyenne provinciale.

«La pandémie a eu d’importants impacts sur le chiffre d’affaires et sur le modèle d’affaires des PME de la Capitale-Nationale. Plus que jamais, les dirigeants de la région sont conscients de la valeur de l’innovation pour leur croissance et leur avenir», selon QuébecInnove.

On y apprend par ailleurs que 53% des PME de la région ont accéléré leurs projets de numérisation, 40% ont amélioré ou développé des plateformes de commerce électronique, mais seulement 5% ont augmenté leurs efforts en termes de valorisation des données et d’intelligence artificielle. Selon les résultats de cette enquête, 56% des PME ont développé un projet d’innovation concret dans les 12 derniers mois.

Les PME de la région ont investi en moyenne 3,1% de leur chiffre d’affaires en R et D et en innovation dans la dernière année. La moyenne québécoise se situe à 4,1%.

«La crise actuelle accélère les changements technologiques et organisationnels au sein des PME. Plus que jamais, les PME sont conscientes de la valeur de l’innovation pour elles, pour leur croissance et pour leur avenir», estime Isabelle Foisy, présidente-directrice générale de QuébecInnove.