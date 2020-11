Le jour du Souvenir

Photo courtoisie

Aujourd’hui, les Canadiens et Canadiennes de toutes les régions du pays feront une pause (à la onzième heure du onzième jour du onzième mois chaque année) et rendront hommage aux hommes et aux femmes tués au cours des guerres et opérations militaires auxquelles le Canada a participé. Cette journée commémore la signature de l’Armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. Je vous propose ce matin une photo tirée du Calendrier des vues anciennes de Québec, édition 2020, qui montre la célébration de l’Armistice devant la Croix du Sacrifice de Québec, le 11 novembre 1945, il y a donc 75 ans aujourd’hui. Sous un froid vif, on peut y apercevoir une garde d’honneur de 50 marins et de 50 membres du Royal 22e Régiment ; un détachement du Service féminin de l’armée et les musiciens du Royal 22e Régiment. Cette imposante et émouvante démonstration avait été précédée d’un service religieux à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.

Prix Roger Welcott

Photo courtoisie

Bravo à André Maheux (photo), bénévole depuis 4 ans à la Popote roulante et aux distributions alimentaires au Patro Roc-Amadour, qui a reçu récemment le Prix Roger Welcott remis à un bénévole qui, au cours de la dernière année (2019-2020), s’est démarqué par rapport à son engagement, son implication et sa motivation à réaliser son bénévolat au Service d’entraide du Patro. Au cours de la dernière année, André s’est impliqué dans la cure de rajeunissement dans le service des repas chauds (Popote roulante) en préparant un plan d’action et en aidant à la réalisation de celui-ci. André, qui fête ses 63 ans aujourd’hui, est un modèle pour ses pairs et dans l’exercice de son bénévolat, ses actions invitent les autres bénévoles à se dépasser.

Un mordu de NASCAR

Photo courtoisie

André Gagnon (photo) n’aurait pas voulu rater, pour tout l’or du monde en fin de semaine, l’épreuve de la Coupe NASCAR disputée à Phoenix, en Arizona, qui a couronné Chase Elliot, champion pour la première fois de sa carrière, lors d’une finale digne des meilleurs scénarios d’Hollywood. Bien installé devant son téléviseur (après avoir fait sa marche), André a apprécié tous les instants des 312 tours que comptait l’épreuve. Retraité de Martin & Lévesque Uniformes, André Gagnon a aussi pris sa retraite en 2020 de l’Autodrome de Montmagny où il agissait à titre de relationniste. Permettez-moi également de lui souhaiter aujourd’hui, 11 novembre, un très joyeux 77e anniversaire de naissance.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Lemieux, président de Lemieux assurances, 54 ans... Leonardo DiCaprio, acteur américain, 46 ans... Jean-Gabriel Pageau, dans l’organisation des Islanders de NY (LNH), 28 ans... Calista Flockhart, actrice de théâtre, de télé et de cinéma, 56 ans... Demi Moore, actrice et productrice de cinéma américain, 58 ans... Lloyd Langlois, ex-skieur acrobatique, 59 ans... Nadine Trintignant, cinéaste et écrivaine française, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 novembre 2018 : Douglas Rain, 90 ans, acteur et narrateur canadien, membre de la compagnie fondatrice du festival de Stratford en Ontario... 2017 : Claude Brodeur, 58 ans, le frère de l’ex-gardien de but Martin Brodeur, membre de l’organisation des Expos de Montréal, à titre de lanceur en 1980... 2016 : Robert Vaughn, 83 ans, acteur américain connu pour son rôle de Napoléon Solo (Des agents très spéciaux)... 2015 : Phil Taylor, 61 ans, batteur anglais (Philthy Animal) avec le groupe britannique Motorhead... 2014 : Carol Ann Susi, 62 ans, actrice américaine... 2011 : Charlie Lea, 54 ans, lanceur qui a évolué pendant six saisons avec les Expos... 2008 : Jean-Charles Gravel, 69 ans, ex-entraîneur des Nordiques du Maine au milieu des années 1970 et des Saguenéens de Chicoutimi (1977-78)... 2004 : Yasser Arafat, 75 ans, chef de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) de 1969 à 2004... 1996 : Léo Ilial, 63 ans, comédien français... 1995 : Jean-Louis Curtis, 79 ans, écrivain français, Prix Goncourt en 1947.