Les réalisateurs, magiciens d’«En studio»

Ils sont les magiciens qui concrétisent le rêve des participants d’«En studio» de chanter pour faire plaisir à autrui. Habitués de travailler dans l’ombre, les réalisateurs-vedettes de l’émission de Marc Dupré ont pour une rare fois les projecteurs sur eux le dimanche soir, à TVA, en créant de petits moments de bonheur. Discussion avec trois d’entre eux, Fred St-Gelais, Éloi Painchaud et Alex McMahon.

PHOTO COURTOISIE/TVA

Vous avez l’habitude de travailler avec des chanteurs expérimentés dans le domaine musical, ce qui n’était pas le cas des participants d’«En studio». Comment avez-vous abordé ce mandat?

Fred St-Gelais: «Les gens me posent souvent cette question, en oubliant que j’ai fait la majeure partie de ma carrière avec des gens qui commençaient dans le métier. J’ai travaillé avec Gabrielle Destroismaisons, Andrée Watters, Marie-Mai, Ludovick Bourgeois... Ils en étaient tous à leurs premières armes en studio. Et moi, j’adore faire ça, c’est mon type de contrat favori, parce que tout est à faire. On a une page blanche devant nous. On peut contribuer à une découverte.»

Éloi Painchaud: «Je ne l’ai pas abordé différemment d’avec des pros. Une personne qui entre en studio, qu’elle ait 50 ans de métier ou zéro, va toujours douter d’elle-même. Elle aura toujours besoin d’être rassurée, jusqu’à un certain point, de se sentir en sécurité avec le réalisateur. À ce niveau, c’est pareil. J’ai souvent vu des artistes accomplis être terrorisés devant un micro! Ces insécurités, tout le monde les ressent, et on a le même devoir de rigueur avec les participants.»

Était-il important pour vous d’adopter une approche rassurante, encadrante, pour sécuriser les participants et leur permettre de passer un beau moment?

F: «Ça dépend des situations et du niveau de confiance de la personne devant nous. Qu’ils aient de l’expérience ou pas, il y a des artistes confiants qu’il ne faut pas avoir peur de mettre au défi, et d’autres, qui ont le doute un peu plus facile. Dans ce temps-là, il y a un peu plus de psychologie et de renforcement positif à faire. C’est du cas par cas.»

Alex McMahon: «C’est toujours à la base de ma pratique. C’est la plus grande responsabilité d’un réalisateur, de mettre l’artiste à l’aise pour qu’il puisse performer librement et s’abandonner. À ce niveau-là, il n’y a pas de différence, que ça soit des pros ou des non-pros.»

PHOTO COURTOISIE/TVA

Êtes-vous heureux qu’on mette en lumière le rôle du réalisateur, qu’on montre l’envers du décor des studios? Il est rare que votre métier bénéficie d’une telle vitrine...

F: «Les réalisateurs n’ont pas besoin de lumière. Ils ont davantage comme mission de faire briller les autres. C’est certainement mon cas à moi. Notre rôle est surtout d’être une trampoline pour le talent des autres.»

A: «Ça fait partie des raisons pour lesquelles j’ai accepté l’invitation. Sans vouloir faire de l’éducation, c’est pour que les gens découvrent que les chansons ne se font pas toutes seules et que ça prend des musiciens, des techniciens, un réalisateur, un studio, etc. On ouvre le rideau sur toutes les facettes de nos métiers. Cet aspect est moins évident dans les téléréalités ou les concours. L’émission est intéressante à ce point de vue.»

PHOTO COURTOISIE/TVA

Quel est votre rapport avec l’animateur d’«En studio», Marc Dupré?

F: «Marc est d’une générosité, d’une écoute, d’une accessibilité incroyables. Il est capable de faire sentir les participants à l’aise. La caméra n’est pas ma zone de confort, et Marc nous sert de pont inestimable, aux réalisateurs, vers le microcosme télévisuel. Il ne cesse de m’impressionner!»

E: «On se connait depuis très longtemps. La première fois que Marc a chanté avec sa "vraie" voix, et non pas comme imitateur, il était en session avec moi. À partir de ce moment-là, il est devenu chanteur. J’ai créé un monstre! (rires) Au fil des épisodes d’"En studio", il m’enseigne comment travailler à la caméra. Il est rigoureux, et avec lui, je suis à l’école, en ce moment. C’est vraiment un chic type.»