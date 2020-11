Nouveaux duos d’invités à «À tour de rôles»

La saison d’«À tour de rôles» se prolongera de cinq émissions supplémentaires au début de 2021 à TVA, ce qui signifie que l’animatrice Marie-Ève Janvier accueillera cinq nouveaux duos d’invités qui revisiteront leur carrière avec amusement et émotion.

Martin Matte et Julie Le Breton, Élise Guilbault et Luc Senay, Guy Jodoin et Sophie Prégent, Bianca Gervais et Anne Casabonne, de même que Vincent Graton et Marie-Chantal Perron se replongeront ainsi dans les rôles qui les ont marqués et qui ont touché le public au fil des ans.

Il reste trois rendez-vous d’«À tour de rôles» avant Noël. Lundi prochain, le 16 novembre, à 21 h, Patrice Robitaille et Gilbert Sicotte jaseront de leurs souvenirs à Marie-Ève Janvier.

Le 23, Maude Guérin et François Papineau seront les personnalités à l’honneur, tandis que Julie Perreault et Isabel Richer se remémoreront des anecdotes croustillantes le 30 novembre.

On peut rattraper les épisodes déjà diffusés d’«À tour de rôles» sur la nouvelle plateforme TVA+ (qub.ca/tvaplus), de TVA.