Saint-Colomban: maison en symbiose avec la nature à vendre pour 949 000$

Si vous êtes à la recherche d’une propriété qui impressionnera vos invités au premier coup d’œil, cette maison de Saint-Colomban est pour vous.

• À lire aussi: [PHOTOS] Ce château inusité est à vendre pour seulement 650 000$

La maison est située dans le prestigieux Domaine du Sanctuaire sur un vaste terrain boisé de près de 78 000 pieds carrés.

Remax

À l’intérieur, on retrouve un plafond cathédrale à couper le souffle et un espace de vie ouvert baigné de lumière.

Remax

Remax

Remax

La vaste cuisine possède un îlot de 10 pieds et des comptoirs en quartz. On y retrouve un design contemporain et des portes coulissantes qui offrent un accès à la terrasse.

Remax

Remax

Remax

Dans la pièce à aire ouverte, on retrouve également un foyer au bois qui découpe l’espace.

Remax

Ce dernier possède quatre faces vitrées qui apportent ainsi une chaleur à la salle à manger et au coin salon.

Remax

L’étage est divisé en deux sections. L’une avec la chambre principale, la salle de bains attenante et une pièce aménagée en bureau, et l’autre avec les deux autres chambres et une autre salle de bains.

Remax

Une belle mezzanine connecte la chambre principale au bureau. Celle-ci possède également des portes-fenêtres qui donnent accès à un balcon-terrasse.

Remax

Remax

Au total, la maison possède cinq chambres, deux salles de bains et une salle d’eau.

Remax

À l’extérieur, la propriété a été aménagée pour être un lieu de relaxation. Elle offre donc de nombreux coins différents où se reposer et profiter pleinement de la nature.

Remax

Remax

On y retrouve une grande terrasse où recevoir de grands groupes les soirs d’été. Un peu plus loin, un coin pour faire des feux et se relaxer dans le spa a été pensé.

Remax

Remax

Remax

Un pont dans le bois permet également de se retrouver sur une petite île aménagée avec un second foyer et une plage de sable qui surplombe la rivière.

Remax

Vous pouvez vous y baigner lors des journées chaudes d’été.

Remax

Remax

C’est l’endroit idéal où se relaxer un peu en retrait de la propriété.

Remax

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-dessus!

La propriété est à vendre au coût de 949 000$ par Carole Rochon et Tony Rodafferri de RE/MAX.