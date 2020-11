LANGLOIS, Donald



Paisiblement et entouré d'amour, à l'hôpital Laval, le 4 novembre 2020, est décédé monsieur Donald Langlois. Il était âgé de 74 ans. Selon ses volontés, il a bénéficié de l'aide médicale à mourir en toute dignité.Il laisse dans le deuil son amoureuse et sa complice de vie, Lise Dion; ses enfants: Mathieu et Marie-Josée; ses petits-enfants : Caleb, Rosée, et Noé Lapointe : son demi-frère Renald et sa demi-sœur Marjolaine Langlois; les membres de la famille Dion ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.Les personnes souhaitant rendre hommage à Donald et offrir leurs condoléances peuvent le faire via le site de la coopérative. Les proches du défunt offrent leurs remerciements au personnel soignant de l'hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec.https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-donsou à la Société de recherchesur le cancerhttps://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner