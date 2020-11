FOURNIER, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Claude Fournier, époux de madame Diane Vallières. Il était le fils de feu madame Germaine Fortin et feu monsieur Adrien Fournier ainsi que de feu madame Lucille Fournier et de feu monsieur Paul Langlais. Il demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil outre son épouse Diane; ses filles : Marlène (Patrick Courcy) et Karine (Martin Leblond) ; ses petits-enfants : Catherine, Loïc, Émy et Évelyne. Il était le frère de feu Bertrand (feu Huguette Létourneau) feu Marcel (Nicole Fréchette), feu Serge (Murielle Vallières), Robert, feu Roger (Carole Groulx), feu Michelle (Yvon Grenier), Suzanne, Francine et Danielle (Gilles Bélanger). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallières : Donald (Lisette Gignac), Murielle, feu Alain, Sylvie, Line, Johanne (Alain Lagacé) et Claudette (feu Sylvain Simard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, web :www.cancer.ca La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués.