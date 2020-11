ST-PIERRE, Georgette



Au Pavillon Bellevue, le 25 octobre 2020, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédée dame Georgette St-Pierre, épouse de feu monsieur René Oakes et conjointe de feu monsieur Réal Sanscartier. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rosanne Oakes (André Brochu), feu Cécile Oakes, Rosaire Oakes (Mariette Fortin), Doreen Oakes (Yves Bélanger), Marilyn Oakes (Denis Dorval), Marie-France Oakes, Michel Oakes (Dany Drapeau) et Guildo Oakes (Diane Dandonneau); ses petits-enfants: Jean-François, feu Patrick, Isabelle, Marie-Andrée, Karine, Katy, Keven, Mylène, Annie, Martine, Naomie, Michaël, Trycia, Steven, Jennifer et Eve-Marie; ses arrière-petits-enfants: Marie-Hélène, Alexandrine, Eleanor, Tommy, Audrey-Ann, Mathis, Célia, Anaïs, Elias, Filyp, Damyska, Anton, Lily et Théodore; son arrière-arrière-petit-fils Enzo, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Bellevue pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387.