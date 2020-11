GAGNÉ, Francine Lemieux



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 octobre 2020, est décédée à l'âge de 72 ans madame Francine Lemieux, épouse depuis près de 50 ans de monsieur Charles Gagné. Elle était la fille de feu Alphonse Lemieux et de feu Germaine Voyer. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy, native de Buckland.La famille recevra les condoléances auvendredi le 13 novembre 2020 de 19h à 20h etde 9h30 à 11h,et de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Paul-de-Montminy. Elle laisse dans le deuil outre son époux Charles, ses enfants: Caroline (Eric Dugas), Nathalie (Dany Francis) et Martin (Chantal Létourneau); ses petits-enfants adorés: Mégane, Charles-Alexandre, Benjamin, Léane et feu Léonard. Elle était la sœur de: Huguette, Jean-Eudes (Florence), feu Thérèse (Jean-Claude Bégin) et feu Michel. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à madame Diane Trahan qui lui a apporté son aide durant la dernière année et à madame Renée Jean avec qui elle aimait beaucoup jaser et qui l'a aidée durant ces 2 dernières années. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec Édifice Synase 1825, boul. Henri-Bourassa # 405 Québec (Québec) G1J 0H4 Site internet : https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/ ou à la Société canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 Site internet https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire