GOULET, Noëlla



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2020, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Noëlla Goulet épouse de feu monsieur Adélard Nadeau, fille de feu monsieur Alfred Goulet et feu madame Odivine Brisson. Elle demeurait à St-Gervais Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Lise Beaudoin), Gaétan, feu Huguette (feu Daniel Bissonnette), Daniel (Doris Bernier), ses petits-enfants : David, Yvan (Jesseka Maras), Dave (Jessie Lacasse), Claudia (Marc-Olivier Moreau), Patricia (Alexandre Poiré), ses arrière-petits-enfants : Leïla, Maëlie, Jasmine, Kelly-Anne, Benjamin, Jayden, Nathan, Léonie; ses frères et sœur de la famille Goulet : feu Alphonse, feu Ernest (feu Clarisse Asselin), feu Eugène (feu Alice Laflamme), Annette (feu Maurice Dion), feu Émile, feu Philippe (feu Anna Dion), Arthur (feu Claudette Fillion), Rita (feu Roger Dion), feu Jean-Paul (feu Denise Lalier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau : feu Marie-Flore (feu Fortunat Royer), feu Gilberte (feu Fernand Bélanger), feu Gérard (feu Florence Sirois), feu Maurice, feu Jeanne D'Arc (feu Adrien Godbout), feu Marie-Blanche (feu François Boutin), feu Louis (Lucienne Labrecque), Gemma (feu Fernand Audet), feu Thérèse (feu William O'Brien), feu Jean-Baptiste (Laurette Goulet), feu Émile, feu Alice (feu Lionel Mercier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Charles Couillard de St-Charles et le CLSC de Bellechasse pour tous les bons soins et les attentions apportées à notre mère. La direction des funérailles a été confiée à la