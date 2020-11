BOIVIN, Priscilla Jobidon



À la résidence du Manoir Manrèse située à Québec, le 22 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Priscilla Jobidon, épouse de feu Monsieur Jean-Louis Boivin. Elle était la fille de feu Monsieur Paul Eugène Jobidon et de feu Madame Irène Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude, feu Michel, Anne (François Dutil) et Louis (Kathleen Lauzière); ses petits-enfants: Vincent, Florence, Julia et Louis-Philippe. Sont également affligés par son départ ses frères et sœurs: Pierrette (Léo Bouchard), Louisette (feu Armand Drouin), Claude (Louise Gravel), feu Normand, Thérèse (Denis Gignac), feu André (feu Lisette Tremblay), Fernande (Jean-Claude Michel), Ghyslaine (feu Jacques Boutet), Yolande (Jean-Claude Jobin), Denis (Denise Tanguay) et feu Pierre (Line Tremblay); ses tantes : Florence et Berthe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin; Maurice (Antoinette Mercier), Joseph-Édouard (Aline Drouin), Marthe (Jean-Marc Gobeil), Cécile (Arthur Huot), Rita (Paul Verreault), Léo (Isabelle Simard), Gertrude (Emmanuel Perron). La famille tient à remercier le personnel de la résidence du Manoir Manrèse pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un don à la Fondation de l'IUCPQ (hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1B 0B8, 418 656-4999.