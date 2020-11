MARCOTTE, Marie-Rose



Au CHSLD de St-Raymond, le 28 octobre 2020, à l'âge de 100 ans et 10 mois, est décédée madame Marie-Rose Marcotte, épouse de feu monsieur Henri-Paul Piché et fille de feu monsieur Rosaire Marcotte et de feu madame Arthémise Perron. Elle demeurait à St-Raymond. Madame Marcotte laisse dans le deuil les enfants de son conjoint : Denise Piché (Yvan Hardy), Claude Piché, Yvon Piché (Diane Marcotte); ses frères et sœurs de la famille Marcotte : feu Lucien (feu Ida Trudel), feu Armand (feu Pauline Gignac), feu Jean-Paul (feu Jeannine Langlois), feu Germaine (feu Armagh Leclerc), feu Noëlla (feu Gérard Gauthier), feu Roland (feu Jeannine Piché), Antoine (feu Bibianne Piché), Jules (Jeannine Langlais) et feu Roger, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Piché et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Remerciements au personnel de l'Estacade et du CHSLD de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Il n'y aura pas de condoléances.Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière de Portneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, St-Raymond, G3L 1W1, https://www.santeportneuf.ca/