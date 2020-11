PLANTE, Georgette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 octobre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Georgette Plante, épouse de feu M. Bertrand Pelletier. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Marc (Joan Pelletier), Lyne, Sylvie (Denis Massicotte) et Gilles (Martine Goulet); ses petits-enfants: Jocelyn, Sandra, Maude, Laurie, Magalie, Laurence et Antoine ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Tristan, Lothan, Émile et Béatrice; son frère et ses soeurs: Yolande Plante (feu Charles-Émile Dubord), Robert Roy (Lise Dussault) et Françoise Roy (Jules Portand); ses belles-soeurs: Albertine Bilodeau (feu Fernand Plante) et Lise Langlois (feu Jacques Roy); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Lambert-de-Lauzon.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association des personnes handicapées de Lévis, qui soutient sa petite-fille Maude et sa famille, tél.: 418 832-8053, site web: www.aphlevis.com/fondation/.