RACINE, Jean-Paul



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 octobre 2020, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Racine, époux de madame Claudette Leblond, fils de feu madame Laura Paradis et de feu monsieur Armand Racine. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse bien- aimée Claudette, ses fils: François, Christian (Sylvie Dumont) et Nicolas; ses petits-enfants: Émilie, Gabrielle, Jordan, Olivier, Audrey-Anne, Jacob et Zachary. Il laisse aussi dans le deuil des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (Guylaine Robichaud), France (Charles-Aimé Bouchard) Diane, Pierre (France Cantin), Rénald Leblond (Sylvie Ménard); des neveux, des nièces, autres parents et amis, ainsi que de nombreux amis de différents groupes: Paroisses Bon Pasteur, Cégep Limoilou, Curling Jacques-Cartier, Patro Roc-Amadour, etc.La famille recevra les condoléancesde 12 h à 13 h, au sous-sol deAprès la célébration, la famille se rendra au cimetière Saint-Pierre-aux-Liens pour l'inhumation des cendres. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don : Fondation Québécoise du cancer Tél: 418 657-5334 Site web : www.fqc.qc.ca ou Fondation du CHU de Québec Tél: 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.org