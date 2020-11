BRETON, Gino



À Sainte-Marie, le 22 octobre 2020, à l'âge de 45 ans, est décédé M. Gino Breton, fils de Raymond Breton et de Ginette Bety. Il demeurait à Saint- Bernard.la famille recevra les condoléances samedi le 14 novembre de 9h à 10 h 45, au funérarium de laLa direction a été confiée à laOutre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur et son frère : Marilyn (Jean-François Pruneau) et Rudy (Annie Berthiaume); ses nièces et son neveu: Sookie-Rose Pruneau, Rosalie, Florence, Amélia et Emile Breton. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation jeunes en tête (55, avenue Mont-Royal Ouest, Bureau 804, Montréal, H2T 2S6) : https://fondationjeunesentete.org/ ou la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Saint-Bernard).