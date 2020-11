CÔTÉ, Dolorès Gingras



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 14 octobre 2020, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Dolorès Gingras, épouse de feu monsieur Adélard Côté. Elle était la fille de feu madame Bernadette Laforest et de feu monsieur Omer Gingras.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Christiane Simpson), Lise (Paul Gagnon), Guy, Jacques (Nancy Giroux); ses petits-enfants: Sylvain et Dominique Côté, David, Guillaume et Kevin Côté, feu Sébastien et feu Frédéric Gagnon; ses arrière-petits-enfants Jacob et Rose Côté; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras: Ghislaine (feu Claude Bédard), feu Magella (Noëlla Veilleux), feu Jean-Charles, Raymond (feu Jannine Roy), feu Bernard (feu Rachel Couture et Paul-Émile Martel), Claudette (feu Paul-Arthur Veilleux), feu Yvon (Jacqueline Latour, Nicole Tremblay), Denise (feu Jacques Dion), Jocelyne; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Marie-Paule (feu Émilien Hallé), feu Lucienne et Réal (Ghislaine Bédard). La famille tient tout particulièrement à remercier les membres du personnel de la Villa Saint-Bernard ainsi que ceux du CHSLD de Saint-Apollinaire qui l'ont admirablement bien entourée pendant ses dernières années de vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec), G1K 5Y9 , téléphone : 418-657-5334, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.