CORRIVEAU, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 septembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Denis Corriveau, époux de madame Nicole Giroux, fils de feu madame Marie-Jeanne Labrecque et de feu monsieur Maurice Corriveau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 14 novembre 2020, de 9 h à 11 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa sœur: Dolorès (feu Clifford); ses frères: Bernard (Jeannette), Jean (Huguette), Daniel (Céline) et André (Céline); sa nièce qu'il considérait comme sa fille: Danielle (Denis Godbout) et leur fils Maxime; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux: feu Thérèse (André Robitaille), feu Jean (Marjolaine Ruest), feu Jacques (Marthe Gagné), Ginette (Pierre Miller) et Carole (Pierre Proulx); sa filleule et son filleul: Isabelle Miller et Guillaume Corriveau; ses neveux et ses nièces des familles Corriveau et Giroux: Anne-Marie Baronet, Isabelle, Catherine, Marie-Josée, Mercédès, Simon et David Corriveau, Pierre, feu Luc, Guy et Sylvie Robitaille, Guylaine, Éric, Danielle, Claude, Michel et Manon Giroux, Stéphanie Miller et Pierre-Luc Proulx; ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de l'unité des Soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que tout le personnel du CLSC Ste-Foy-Sillery pour les bons soins prodigués à Denis et pour le support qu'ils ont fourni à sa famille.