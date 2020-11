LIZOTTE, Aurèle



À son domicile le 20 octobre 2020, est décédé subitement à l'âge de 82 ans et 11 mois, monsieur Aurèle Lizotte, fils de feu Joseph Lizotte et de feu Jeanne Gagnon. Il demeurait à Saint-Onésime, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 13 novembre de 19 h à 21 h et samedi de 10 h à 13 h 40.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Julie Lavoie), Annie (Christian Martin), Anthony (Isabelle Lemieux) et leur mère Mme Monique Bouchard; ses petits-enfants: Pier-Alexandre (Ashley Walker), Olivier, Syndy, Tommy, Annabelle, Alexis, Benjamin. Il était le frère de: feu Diane (Réal Alexandre), Claudette (feu Jean-Yves St-Jean), Roger (Ghislaine Lizotte), Réal (Liette Lizotte), feu Rodolphe, Serge (Lorraine Beaulieu), Gaétane (Pierre Milliard), Nicole (Jean-Rémy Ouellet), Ginette, Réjeanne (Normand Dussault), feu Michel; et de la famille Bouchard il était le beau-frère de: Fabiola, feu Bertrand (feu Claudette Paré), Georges- Henri (Georgette Jeffrey), Aliette, Rolland (Ginette Corbin), Francine, Diane (Alain Murray), feu Claude. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne:www.fondationhndf.ca Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire: