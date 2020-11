FUTTER, Glendon Paul



Paisiblement au Centre d'Hébergement de Pont-Rouge, le 4 novembre 2020, est décédé à l'âge de 74 ans et 6 mois à la suite d'un long combat contre le cancer, M. Glendon Paul Futter, conjoint de feu Mme Andrée Rodrigue, fils de feu Harold Futter et de feu Monica Blood.L'a précédé sa sœur, Ruth-Anne Futter. M. Futter laisse dans le deuil sa fille, Joyce-Lyn Futter (feu Raoul Lamontagne); son beau-fils, Christian Tremblay (Caroline Fiset); ses petits-enfants: Émilie Futter-Lamontagne, Mégane Tremblay et Andréanne Tremblay; sa sœur et son frère: Cathy Futter Gontar et Bill Futter (Diane Rennie); sa première épouse, Louise-Anne Blais (Réjean Gravel); ses neveux et ses nièces: Brian Peach (Johane McConnell), Mickael Gontar (Jenn Routledge), Mélissa Gontar (Sean Pedlar), Eric Peach (Melli Laplante), Craig Futter, Krystal Futter (Ryan Toniolo), Greg Harris et Sandra Harris; ainsi que plusieurs arrière-neveux et nièces, cousins, cousines et amis, en particulier Carol Ann Seivewright et Thérèse Gauthier et son conjoint. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.