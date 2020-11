GIGNAC, Louisette



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Louisette Gignac, fille de feu madame Lucienne Lafrance et de feu monsieur Albert Gignac. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h.Elle laisse dans le deuil ses frères: Guy (Huguette Tessier), Roland (Julie Gauthier), feu André (Pierrette Masselotte), feu Denise (André Pouliot) et feu Michel (Gisèle Jouvrot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site web : www.cancer.ca .