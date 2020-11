CLOUTIER, Yvette Léger



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 21 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yvette Léger, épouse de feu monsieur Albert Cloutier, fille de feu dame Marie-Anna Flamand et de feu monsieur Victor Léger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux chers enfants, son fils Pierre (Johanne Magnan) et sa fille Josée (Pierre Bois), ses petits-enfants Jérôme Bois (Nadia Laroche) et Julie-Pier Cloutier (Hans-Dieter Krumke) et ses adorables arrière-petits-enfants Anabelle et Maxime Krumke, Victoria et Alexandra Laroche Bois, ainsi que son ami et confident Laurier Bernier; ses frères et sœurs de la famille Léger: feu Jean-Yves (feu Louisette Boutin), feu Jacques (Adrienne Hains), Cécile (feu Jean-Louis Côté), Roland (Denise Pressé), feu Louise ( feu Laurent Lambert), Claire (feu Ghislain Constantin), Françoise (feu Michel Paquet), Michel (Francine Paquet), Guy (Suzanne Claveau), feu Jocelyne, Francine, Aline (Gaston Savary) et Suzanne (Richard Blanchet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la Famille Cloutier: feu Germaine (feu Robert Cocks), feu Rollande (feu Paul-Émile Grenier), feu Roméo (feu Émilienne Drolet), feu Lorenzo (feu Thérèse Mercier), feu René (Elsa Heim) et André; de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses nombreux(ses) amis(e)s. La famille tient à remercier particulièrement ses grands(es) amis(es) Hélène Chayer, Marielle et Jacques Gagné, Colette Fleury, Gisèle Moisan (feu Leslie Roberts), Anne-Marie Pelletier, Dominique Tanguay et Jean-Marc Pelchat qui nous ont aidé à traverser cette dure épreuve. La famille tient aussi à remercier l'exceptionnelle équipe des soins palliatifs du Centre hospitalier Chauveau pour tout l'amour, le dévouement ainsi que les bons soins prodigués. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h 30 à 15 h 30.La mise en terre du corps aura lieu le lundi 16 novembre 2020 à 10 h 30 au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (soins palliatifs-Centre hospitalier Chauveau), 11999 Rue de l'Hôpital, Québec, QC G2A 2T7 ou à La Bouchée Généreuse, 145, boul. Wilfrid-Hamel, Québec G1L 4H8.