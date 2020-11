CLOUTIER, Céline



À la résidence Les Jardins de la Noblesse, le 10 octobre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée subitement dame Céline Cloutier, conjointe de feu monsieur Jean-Guy Lachance, fille de feu monsieur Alexandre Cloutier et de feu dame Yvonne Lambert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Mariette (feu Raoul Richard), Louisette (feu Conrad Poirier), Pauline (feu Guy Dorval) et Sœur Aline, s.f.a. Elle est allée rejoindre André et Suzie Delduco, Gertrude et James Penning, Jacques et Monique. Céline laisse également dans la peine des neveux et nièces soit de Toronto, d'Outaouais, de Montréal, de Brossard et de Québec, ainsi que des cousins et cousines sans oublier de nombreux ami(e)s qui l'ont accompagnée, aimée et soutenue tout au long de sa vie. Un merci tout particulier s'adresse à monsieur Guy Couture, ami très cher, qui a veillé sur elle avec attention, tendresse et bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messe à ses intentions ou par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.