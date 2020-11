BONNEAU, Gilles



Le 6 novembre 2020, est décédé, accidentellement, à l'âge de 46 ans, monsieur Gilles Bonneau, époux de madame Sonia Hudon. Il était le fils de monsieur Rosaire Bonneau et de dame Mariette Pelletier. Il demeurait à Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Sonia, ses enfants: Olivier (Sandrine Leblanc), Gabrielle, son chien adoré: Alice, ses parents: Rosaire Bonneau et Mariette Pelletier, ses frères et sa sœur: Martin (Gina Simard), Louise, Jean-François (Audrey Blais); ses beaux-parents: Raymond Hudon et Louisette Langlois, ses précieux employés, ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan : https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/. La direction a été confiée à la