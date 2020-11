BOUCHARD, Joseph-Thomas



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 5 novembre 2020, à l'âge de 92 ans nous a quittés monsieur Joseph-Thomas Bouchard, il était le fils feu monsieur Thomas Bouchard et de feu dame Alice Côté et il demeurait à Baie-Saint-Paul, autrefois de Petite-Rivière-Saint-François.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial.Les membres de la famille accueilleront parents et amis en l'église de Petite-Rivière-Saint-François samedi jour des funérailles à compter de 10 h 30. Monsieur Joseph-Thomas Bouchard laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Cyprien M. AFR., Gilbert (Colombe Tremblay), Armandine (feu Donatien Lavoie), Dolorès (Jules Tremblay), Henri-Louis (Charline Simard), Gaétane (Jeannot Bouchard); sa filleule: feu Micheline, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre ses parents il est allé rejoindre ses sœurs et frères: Juliette, Charles, Noël (Jeannette Tremblay), Marguerite (Joseph Dallaire et Réjeanne Audet), Louis-Philippe (feu Doris Laporte), Gérard-Raymond, Micheline (Mathurin Gagnon). Un merci spécial est adressé au personnel du CHSLD unité Pierre-Dupré de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds CHSLD ou à l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (OQPAC), formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la